Киев не хочет возмещать США полмиллиарда и предлагает в пять раз меньше

Предполагалось, что этот фонд станет компенсацией США за поддержку, оказанную Украине после начала специальной военной операции. Тем не менее украинская сторона настаивает, что фактический объём предоставленной помощи составляет около 90 миллиардов долларов, что почти в пять раз меньше предложенной суммы.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна вернуть Вашингтону 400−500 миллиардов долларов, причём сделка должна пройти ближайшее время. Никаких деталей соглашения республиканец не уточнил. Однако заявил, что Киев уже очень близок к сделке.