Шольц намерен сохранить депутатский мандат, если не станет канцлером

Канцлер Германии Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партию (СДПГ), намерен сохранить место в Бундестаге на весь срок его работы, если получит прямой мандат в Потсдаме на предстоящих выборах, даже в случае поражения и утраты поста главы правительства.
Об этом он заявил в завершение своей предвыборной кампании в Потсдаме, подчеркнув, что это решение было принято заранее. Агентство DPA приводит его слова в ответ на вопрос журналиста.
По результатам опросов, СДПГ значительно уступает по популярности консервативному блоку ХДС/ХСС, что делает вероятным приход к власти кандидата от этого объединения — Фридриха Мерца.
Тем не менее, Шольц сохраняет высокие шансы вновь одержать победу в своем округе, как это произошло на выборах 2021 года. Он неоднократно подчеркивал важность прямого мандата, называя должность депутата Бундестага высшей позицией, на которую можно избраться напрямую в Германии.
Досрочные выборы в парламент страны состоятся 23 февраля.
Ранее глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и миллиардер Илон Маск снова поддержал правую партию «Альтернатива для Германии» перед выборами и назвал её «жизненно необходимой» для выживания ФРГ.