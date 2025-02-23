Трамп увидел шанс завершить конфликт Москвы и Киева «на этой неделе»

«Я думаю, что президенту Путину и президенту Зеленскому придется встретиться, потому что знаете что? Мы хотим прекратить убивать миллионы людей», — сказал Трамп в конце февраля. Он также рассказал, что «очень хорошо» побеседовал с Путиным, но «не такие уж хорошо» с Украиной, у которой «нет никаких карт, но играет жестко».