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Они не боятся США: На Украине раскрыли единственную страну, куда может бежать Зеленский

После бегства из Украины Владимира Зеленского могут принять только во Франции. Об этом на личной странице в соцсети написал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене.

Источник: Life.ru

«Это единственная страна, где Зеленского примут без оглядки на мнение США», — считает парламентарий.

Дубинский добавил, что остальные страны не станут рисковать, принимая опасного беглеца. Оказанное Зеленскому радушие может быть чревато испорченными отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее бывшая заместитель руководителя МИД Украины Елена Зеркаль назвала критическую ошибку Владимира Зеленского. По её мнению, экс-комик поставил крест на своих отношениях с новой администрацией США, вступив в публичную полемику с хозяином Белого дома. Вместо этого киевский главарь мог подписать соглашение о редкоземельных металлах, что вероятно положительно сказалось бы на его отношениях с действующим президентом Штатов.