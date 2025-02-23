«Это единственная страна, где Зеленского примут без оглядки на мнение США», — считает парламентарий.
Дубинский добавил, что остальные страны не станут рисковать, принимая опасного беглеца. Оказанное Зеленскому радушие может быть чревато испорченными отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.
Ранее бывшая заместитель руководителя МИД Украины Елена Зеркаль назвала критическую ошибку Владимира Зеленского. По её мнению, экс-комик поставил крест на своих отношениях с новой администрацией США, вступив в публичную полемику с хозяином Белого дома. Вместо этого киевский главарь мог подписать соглашение о редкоземельных металлах, что вероятно положительно сказалось бы на его отношениях с действующим президентом Штатов.