Ранее бывшая заместитель руководителя МИД Украины Елена Зеркаль назвала критическую ошибку Владимира Зеленского. По её мнению, экс-комик поставил крест на своих отношениях с новой администрацией США, вступив в публичную полемику с хозяином Белого дома. Вместо этого киевский главарь мог подписать соглашение о редкоземельных металлах, что вероятно положительно сказалось бы на его отношениях с действующим президентом Штатов.