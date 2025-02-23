Трамп заявил, что США выплачивают миллионы долларов 200-летним гражданам

«В системе соцобеспечения США числятся миллионы людей, которым якобы больше 130, 140, 150 лет. У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет — это абсолютный рекорд», — отметил республиканец.
Трамп подчеркнул, что такие записи вызывают вопросы, так как США существуют всего 250 лет. Он заявил, что его администрация работает над выявлением фейковых долгожителей, чтобы прекратить нецелевое использование бюджетных средств, и пообещал покончить с этой мошеннической схемой.
Ранее Илон Маск, возглавляющий ведомство по оптимизации работы Правительства США (DOGE), заявил, что Министерство финансов страны ежегодно выделяет более $100 миллиардов в виде пособий неизвестным получателям. По его мнению, около половины этих расходов является очевидным мошенничеством.