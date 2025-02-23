Трамп заявил, что США выплачивают миллионы долларов 200-летним гражданам

Трамп подчеркнул, что такие записи вызывают вопросы, так как США существуют всего 250 лет. Он заявил, что его администрация работает над выявлением фейковых долгожителей, чтобы прекратить нецелевое использование бюджетных средств, и пообещал покончить с этой мошеннической схемой.