Трамп потребовал от Киева что угодно помимо металлов как компенсацию

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона вернуть средства, выделенные на поддержку Украины, в том числе за счет ее природных ресурсов.
Выступая на конференции консерваторов (CPAC), он подчеркнул, что США требуют редкоземельные металлы и нефть, добавив, что необходимо получить что-то взамен за потраченные деньги. Трамп отметил, что США уже заплатили слишком много и пришло время, чтобы вернуть вложенные средства.
Кроме того, Трамп выразил мнение, что финансовая нагрузка по помощи Украине не должна ложиться исключительно на США, и призвал Европу увеличить свои взносы. Он задался вопросом, почему Европа не платит больше, чем Соединенные Штаты, и отметил, что Америка ушла слишком далеко вперед в этом вопросе.
Также Трамп сообщил о своих усилиях по прекращению конфликта, заявив, что ведет переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что стремится остановить конфликт и предотвратить дальнейшие человеческие жертвы.
Ранее сообщалось, что спутниковая сеть Starlink на Украине будет отключена Вашингтоном, если Владимир Зеленский не подпишет соглашение с США о редкоземельных металлах. США могут в любой момент отключить на Украине систему спутникового доступа в интернет Starlink. Если это произойдет, в войсках «начнётся хаос».