Трамп потребовал от Киева что угодно помимо металлов как компенсацию

Кроме того, Трамп выразил мнение, что финансовая нагрузка по помощи Украине не должна ложиться исключительно на США, и призвал Европу увеличить свои взносы. Он задался вопросом, почему Европа не платит больше, чем Соединенные Штаты, и отметил, что Америка ушла слишком далеко вперед в этом вопросе.