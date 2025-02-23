Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп потребовал от Киева что угодно помимо металлов как компенсацию

Трамп заявил, что для Украины пришло время, чтобы вернуть вложенные в нее средства.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона вернуть средства, выделенные на поддержку Украины, в том числе за счет ее природных ресурсов.

Выступая на конференции консерваторов (CPAC), он подчеркнул, что США требуют редкоземельные металлы и нефть, добавив, что необходимо получить что-то взамен за потраченные деньги. Трамп отметил, что США уже заплатили слишком много и пришло время, чтобы вернуть вложенные средства.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что финансовая нагрузка по помощи Украине не должна ложиться исключительно на США, и призвал Европу увеличить свои взносы. Он задался вопросом, почему Европа не платит больше, чем Соединенные Штаты, и отметил, что Америка ушла слишком далеко вперед в этом вопросе.

Также Трамп сообщил о своих усилиях по прекращению конфликта, заявив, что ведет переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что стремится остановить конфликт и предотвратить дальнейшие человеческие жертвы.

Ранее сообщалось, что спутниковая сеть Starlink на Украине будет отключена Вашингтоном, если Владимир Зеленский не подпишет соглашение с США о редкоземельных металлах. США могут в любой момент отключить на Украине систему спутникового доступа в интернет Starlink. Если это произойдет, в войсках «начнётся хаос».