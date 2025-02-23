Президенту Ирана подарили оренбургский пуховый платок

В Тегеране делегация Оренбургской области преподнесла президенту Ирана Масуду Пезешкиану знаменитый пуховый платок, который произвел на него большое впечатление.
Об этом сообщил в субботу председатель законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев.
Он рассказал, что во время встречи Пезешкиан выразил радость от сотрудничества с российскими регионами, а сам подарок вызвал у него явный восторг, особенно отметив высокое качество работы местных мастеров.
Основной целью визита делегации, по словам Грачева, является укрепление деловых связей в рамках соглашения, подписанного президентами России и Ирана в январе текущего года. Он подчеркнул, что страны договорились о стратегическом партнерстве, охватывающем как безопасность, так и экономику. Важной задачей для Оренбуржья является наладить сотрудничество с иранским регионом Исфахан.
Как отметил вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов, визит в Иран направлен на развитие экономики региона, который входит в число 15 ведущих в России по инвестиционному потенциалу. Он добавил, что обсуждаются с иранскими инвесторами проекты по созданию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и развитию топливно-энергетического сектора, а также расширение экспорта продукции оренбургских предприятий.
Ранее в США заявили о намерении разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР.