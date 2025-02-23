Президенту Ирана подарили оренбургский пуховый платок

Как отметил вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов, визит в Иран направлен на развитие экономики региона, который входит в число 15 ведущих в России по инвестиционному потенциалу. Он добавил, что обсуждаются с иранскими инвесторами проекты по созданию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и развитию топливно-энергетического сектора, а также расширение экспорта продукции оренбургских предприятий.