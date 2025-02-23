Трамп уверен, что сделка по Украине будет достигнута на этой неделе

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что соглашение о завершении конфликта на Украине может быть достигнуто уже на этой неделе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Она отметила, что президент и его команда активно работают над переговорами с обеими сторонами, чтобы положить конец насилию.
«Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», — сказала Левитт.
Она также добавила, что Вашингтон продолжает активные дипломатические усилия, и советник по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать круглосуточно в выходные дни для достижения соглашения. Левитт отметила, что Трамп стремится к прекращению убийств и спасению невинных жизней, и это является его главной целью на данный момент.
Отвечая на вопрос о возможной встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным, Левитт заявила, что пока нет конкретных анонсов.
Ранее Трамп объявил, что 25 февраля пройдут переговоры США и России по урегулированию украинского конфликта. Президент США отметил, что хочет добиться прекращения боевых действий и заключения сделки.