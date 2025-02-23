Трамп: Киев и Вашингтон близки к сделке по добыче украинских ископаемых

По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон и Киев близки к заключению соглашения, которое обеспечит США компенсацию за средства, выделенные на поддержку Украины, посредством использования ее природных ресурсов.
Трамп заявил, что стороны работают над этим соглашением и, по его мнению, оно уже на стадии завершения. Он отметил важность этого вопроса, выступая на конференции консерваторов (CPAC).
Президент подчеркнул, что это соглашение станет частью более широкой стратегии возврата американских средств, вложенных в помощь Украине. Трамп отметил, что США уже заплатили слишком много и настало время получить что-то взамен. Он добавил, что такая сделка станет примером нового, более прагматичного подхода в международных отношениях, при котором интересы американских налогоплательщиков будут иметь приоритет.
Ранее стало известно, что актуальная версия соглашения по украинским полезным ископаемым требует от Киева отдавать Соединенным Штатам половину доходов от добычи ресурсов, портов и другой инфраструктуры.