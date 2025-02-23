Трамп: Киев и Вашингтон близки к сделке по добыче украинских ископаемых

Президент подчеркнул, что это соглашение станет частью более широкой стратегии возврата американских средств, вложенных в помощь Украине. Трамп отметил, что США уже заплатили слишком много и настало время получить что-то взамен. Он добавил, что такая сделка станет примером нового, более прагматичного подхода в международных отношениях, при котором интересы американских налогоплательщиков будут иметь приоритет.