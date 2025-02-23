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Израиль остановил обмен из-за «унизительных церемоний» ХАМАС с заложниками

В связи с недопустимыми «унизительными церемониями» ХАМАС, сопровождающими освобождение заложников, Израиль приостановил реализацию намеченного на 22 февраля соглашения об обмене. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на заявление канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израильская сторона заявила о переносе освобождения более шестисот палестинских заключённых, решение будет действовать до получения гарантий, что следующие освобождения заложников пройдут без этих церемоний.

«Израильская сторона заявляет о переносе освобождения более шестисот палестинских заключённых до тех пор, пока не будут обеспечены гарантии освобождения последующих групп заложников и прекратятся унизительные действия при передаче израильских пленных на территории сектора Газа», — цитирует агентство сообщение канцелярии премьер-министра.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Тель-Авив добьётся возвращения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. После освобождения шести похищенных 22 февраля в плену остаются 63 человека, включая тех, кто жив и погиб.