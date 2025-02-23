Израиль остановил обмен из-за «унизительных церемоний» ХАМАС с заложниками

«Израильская сторона заявляет о переносе освобождения более шестисот палестинских заключённых до тех пор, пока не будут обеспечены гарантии освобождения последующих групп заложников и прекратятся унизительные действия при передаче израильских пленных на территории сектора Газа», — цитирует агентство сообщение канцелярии премьер-министра.