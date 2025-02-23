На Южном Урале два района станут муниципальными округами

В Законодательном Собрании Челябинской области на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, которое провел председатель Анатолий Брагин, были рассмотрены ключевые вопросы преобразований.
Парламентарии одобрили законопроекты о статусе и границах Ашинского и Кусинского муниципальных округов. Эти территории станут первыми из 23 муниципалитетов региона, которые реформируются в 2025 году.
Подготовительный этап в Ашинском и Кусинском округах уже выполнен: проведено уточнение границ, организационные мероприятия, а также согласование изменений с жителями. Во всех поселениях состоялись сходы граждан, на которых были поддержаны планируемые преобразования.
Муниципальная реформа предполагает упразднение двухуровневой системы управления (район + поселения) в пользу единой структуры, что повысит эффективность администрирования. Комитет рекомендовал Законодательному Собранию утвердить представленные законопроекты на ближайшем заседании. После их принятия следующим шагом станет организация выборов в представительные органы новых муниципальных округов.
Как отметил Анатолий Брагин, реализация реформы в полном объеме является приоритетной задачей для региона.