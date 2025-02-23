Израиль прервал возвращение палестинцев из-за «унизительных церемоний»

Боевики вывели к тем заложникам, кого планировалось освободить, двух других — Эвиатара Давида и Гая Гильбоа-Далала, возвращение которых не запланировано в рамках первого этапа сделки. Мужчины выразили возмущение тем, что они остаются в секторе Газа. «Они заставили их смотреть, как освобождают их друзей, а затем вернули их в туннели. Нет большей жестокости», — оценил произошедшее отец Далала Илан Далал.