Израиль прервал возвращение палестинцев из-за «унизительных церемоний»

Об этом заявил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху, передает Times of Israel. По данным Reuters, речь идет о возвращении 620 палестинцев.
«В связи с неоднократными нарушениями со стороны ХАМАС, включая церемонии, унижающие наших заложников, и циничное использование наших заложников в пропагандистских целях», — объясняется в сообщении.
Возвращение палестинцев продолжится только в случае, если следующие заложники, которых отпускает ХАМАС, вернутся без «унизительных церемоний», потребовал офис Нетаньяху.
Всего в рамках сделки в Израиль вернулись 25 заложников и еще четыре тела погибших пленника. В секторе Газа остаются 63 заложника, не менее 20 из них живы, напоминает Times of Israel. В четверг, 27 февраля, планируется передача четырех тел в обмен на большее количество заключенных, это будет последний запланированный обмен в рамках первого этапа сделки.
Накануне, 22 февраля, группировка ХАМАС перед передачей шестерых израильских заложников, вывела их на сцену в секторе Газа. Заложники произнесли речь перед собравшимися жителями эксклава. Через толпу пронесли гробы с останками погибших заложников.
Боевики вывели к тем заложникам, кого планировалось освободить, двух других — Эвиатара Давида и Гая Гильбоа-Далала, возвращение которых не запланировано в рамках первого этапа сделки. Мужчины выразили возмущение тем, что они остаются в секторе Газа. «Они заставили их смотреть, как освобождают их друзей, а затем вернули их в туннели. Нет большей жестокости», — оценил произошедшее отец Далала Илан Далал.