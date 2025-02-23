В настоящее время аналитики западных стран рассматривают вариант, при котором Европейский Союз, вопреки политике США, значительно увеличит финансовую помощь украинской армии, активизирует закупки вооружения, что, в свою очередь, приведёт к продолжению конфликта.
Тем не менее, эксперт считает подобное развитие событий маловероятным. Он напомнил о речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой тот дал негативную оценку текущему состоянию Европейского Союза.
«Он озвучил очень точное наблюдение: опасность исходит не извне, а изнутри. Он заявил, что ЕС утратил независимость, потерял уважение к себе, открыл границы и поддался ложным идеям “зелёного фашизма”. Не случайно Вэнс упомянул и Грету Тунберг», — передает слова Гердта «Царьград».
По мнению экс-депутата, время обмана мирового сообщества посредством абсурдных концепций завершилось. Наступает период прагматичного и разумного сотрудничества между суверенными государствами.
Как сообщал Life.ru, в Евросоюзе опасаются отмены антироссийских санкций США. Европейские чиновники всерьёз задумались над тем, как будут работать санкции ЕС против Москвы, если Вашингтон начнёт смягчать свою политику в отношении Кремля.