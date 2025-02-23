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Лондон запланировал крупнейший пакет санкций против России

Великобритания 24 февраля объявит о крупнейшем пакете санкций против России с начала конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Соединённого Королевства Дэвид Лэмми, пишет агентство Франс Пресс.

Источник: Life.ru

«Завтра я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта», — заявил он.

Новые санкции станут самым значительным шагом в санкционной политике Лондона с начала конфликта. Правительство Кира Стармера намерено сохранить курс на поддержку Украины, несмотря на осложнения в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

Напомним, главы МИД 27 стран Европейского союза договорились 24 февраля одобрить 16-й пакет антироссийских санкций из-за конфликта на Украине. Еврокомиссар по экономике заявил, что блок не отменит свои ограничения против РФ, даже если это сделают США.