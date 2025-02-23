Лондон запланировал крупнейший пакет санкций против России

Напомним, главы МИД 27 стран Европейского союза договорились 24 февраля одобрить 16-й пакет антироссийских санкций из-за конфликта на Украине. Еврокомиссар по экономике заявил, что блок не отменит свои ограничения против РФ, даже если это сделают США.