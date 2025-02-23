Bloomberg: Украина отказала США в создании компенcационного фонда

Согласно информации Bloomberg, ссылающемуся на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров, Украина отказалась выполнить требование США о создании компенсационного фонда в размере 500 миллиардов долларов.
Этот фонд предполагался в рамках соглашения о передаче доходов от добычи украинских природных ресурсов.
Как утверждает источник, фонд должен был компенсировать США расходы, связанные с поддержкой Украины с начала конфликта. Однако в Киеве заявляют, что реальная сумма помощи значительно ниже заявленной и составляет лишь 90 миллиардов долларов, что в пять раз меньше запрашиваемой суммы.
Кроме того, в материале отмечается, что одной из ключевых тем обсуждения остается обеспокоенность украинской стороны в отношении перспектив дальнейшего финансового и военного содействия со стороны Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, Вашингтон и Киев близки к заключению соглашения, которое обеспечит США компенсацию за средства, выделенные на поддержку Украины, посредством использования ее природных ресурсов.