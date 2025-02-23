Bloomberg: Украина отказала США в создании компенcационного фонда

Как утверждает источник, фонд должен был компенсировать США расходы, связанные с поддержкой Украины с начала конфликта. Однако в Киеве заявляют, что реальная сумма помощи значительно ниже заявленной и составляет лишь 90 миллиардов долларов, что в пять раз меньше запрашиваемой суммы.