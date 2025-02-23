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Демешин поздравил хабаровских бойцов и ветеранов с Днём защитника Отечества

Глава региона отметил значимость праздника для каждого, кто посвятил жизнь служению Родине.

Источник: Соцсети

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов боевых действий с Днём защитника Отечества. Обращение появилось в его личном Telegram-канале.

Глава региона отметил значимость праздника для каждого, кто посвятил жизнь служению Родине. Он подчеркнул, что на протяжении истории предки отстаивали независимость страны, а сегодня эту миссию продолжают современные воины, защищающие мирных граждан.

Также Демешин напомнил, что 2025 год объявлен Президентом России Годом защитника Отечества, что подчеркивает важность подвига как прошлых, так и нынешних поколений. Губернатор выразил уверенность, что победа всегда будет за Россией, поскольку за нашей страной стоят правда и справедливость.

«Желаю всем нашим защитникам скорее обратить врага в бегство и вернуться домой к своим родным. Ребята, мы ждём вас и во всём, что требуется, уже помогаем и будем помогать! С праздником!» — обратился в заключение глава края к бойцам СВО.