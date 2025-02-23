Демешин поздравил хабаровских бойцов и ветеранов с Днём защитника Отечества

«Желаю всем нашим защитникам скорее обратить врага в бегство и вернуться домой к своим родным. Ребята, мы ждём вас и во всём, что требуется, уже помогаем и будем помогать! С праздником!» — обратился в заключение глава края к бойцам СВО.