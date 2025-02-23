Трамп: миллионы уходят на выплаты людям, чей возраст превышает 200 лет

На конференции консерваторов (CPAC) президент США Дональд Трамп заявил, что миллионы долларов из бюджета страны расходуются на выплаты людям, возраст которых в официальных документах превышает 200 лет.
Трансляцию мероприятия вел телеканал PBS на YouTube.
По словам Трампа, в системе социального обеспечения числятся граждане, чей возраст, согласно записям, достигает 130, 140 и даже 150 лет. Он также привел в пример случай, когда один из зарегистрированных получателей выплат, согласно документам, прожил 360 лет, что значительно превышает возраст самого государства.
Президент подчеркнул масштаб проблемы, отметив, что в реестрах числится 3,5 миллиона человек в возрасте от 140 до 149 лет, 1,3 миллиона старше 150 лет, а также более тысячи граждан, чей возраст превышает 220 лет. Он назвал эту ситуацию системным мошенничеством, укоренившимся во времена предыдущей администрации.
Трамп заверил, что его команда уже предпринимает меры по выявлению фиктивных получателей соцвыплат и намерена прекратить нецелевое расходование средств налогоплательщиков.
Ранее Дональд Трамп заявил, что ему до сих пор приходится устранять последствия работы предыдущей администрации под руководством Джо Байдена, которого он охарактеризовал как самого неудачного лидера в истории США.