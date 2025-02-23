Трамп: миллионы уходят на выплаты людям, чей возраст превышает 200 лет

Президент подчеркнул масштаб проблемы, отметив, что в реестрах числится 3,5 миллиона человек в возрасте от 140 до 149 лет, 1,3 миллиона старше 150 лет, а также более тысячи граждан, чей возраст превышает 220 лет. Он назвал эту ситуацию системным мошенничеством, укоренившимся во времена предыдущей администрации.