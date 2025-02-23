Bloomberg: Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Украина отвергла предложение США о создании фонда на $500 млрд, который должен был компенсировать помощь США с начала конфликта с Россией. По информации источников Bloomberg, в ответ на план, включавший передачу Вашингтону доли в украинских природных ресурсах, Киев выразил опасения по поводу потери контроля над стратегическими ресурсами и недостаточных гарантий дальнейшей поддержки. Украинская сторона оценивает фактическую помощь США в $90 млрд, что значительно ниже заявленных Вашингтоном $350 млрд, и настаивает на пересмотре условий соглашения.