Захарова: защитники Отечества на СВО доделывают то, что не доделано в 1945 году

«Я, пользуясь возможностями, которые есть у ТАСС с его огромной аудиторией в нашей стране и за рубежом, хочу поздравить всех с Днем защитника Отечества. День этот в этом году необычный по целому ряду причин. Конечно, потому что это день в году, когда отмечается 80-летие Великой Победы. Как мы видим, победа тогда была действительно добыта, но враг был не добит», — сказала она.
«И вот сейчас наши ребята на передовой доделывают то, что просто исторически необходимо сделать. Именно так, ни больше, ни меньше», — подчеркнула дипломат. По ее словам, это «те самые враги и те самые беды, которые тянутся еще с тех времен».
Захарова обратила внимание, что 2025 год по предложению президента РФ Владимира Путина объявлен Годом защитника Отечества. По ее словам, день 23 февраля «тем более особенный в этом году», потому что такие дни у россиян сейчас «каждый день». «И каждый день, — заметила она, — мы должны проживать так, как, собственно говоря, и предписано, понимая, что мы на страже Отечества. Все вместе. Что мы едины, что в этом наша сила, что за нами действительно правда, и мы отстаиваем эту историческую правду».
«Поэтому еще раз поздравляю всех с праздником. От каждого из нас зависит та победа, которую мы все ждем. И работаем каждый день на ее приближение. С праздником!» — заключила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.