Захарова: защитники Отечества на СВО доделывают то, что не доделано в 1945 году

Захарова обратила внимание, что 2025 год по предложению президента РФ Владимира Путина объявлен Годом защитника Отечества. По ее словам, день 23 февраля «тем более особенный в этом году», потому что такие дни у россиян сейчас «каждый день». «И каждый день, — заметила она, — мы должны проживать так, как, собственно говоря, и предписано, понимая, что мы на страже Отечества. Все вместе. Что мы едины, что в этом наша сила, что за нами действительно правда, и мы отстаиваем эту историческую правду».