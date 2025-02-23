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Лукашенко наша армия и вся военная организация государства способны ответить на любые вызовы времени

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников, ветеранов и военнослужащих с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил.

Источник: БЕЛТА

«Этот праздник давно уже стал истинно народным, и я выражаю глубочайшее уважение нашим ветеранам — настоящим воинам, доблестным героям, отстоявшим свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, приблизившим своим трудом Победу, 80-летие которой мы будем отмечать в этом году», — подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил воинов-интернационалистов, честно и с достоинством выполнивших свой долг перед Отчизной, ветеранов Вооруженных Сил, создававших новую армию молодой независимой Беларуси, всех белорусов, истинных патриотов, обеспечивающих в настоящее время мирную жизнь страны, укрепляющих ее суверенитет и независимость.

Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал военнослужащим, сотрудникам ведомств системы обеспечения национальной безопасности. «Убежден, что наша высокотехнологичная, компактная и мобильная армия, вся военная организация государства способны ответить на любые вызовы времени и являются сегодня надежным щитом для народа, гарантом мира на белорусской земле, — говорится в поздравлении. — Помним героев, славим ветеранов и бережем родную Беларусь».

Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

Поздравление Президента с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.

Дорогие ветераны!

Уважаемые соотечественники!

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Этот праздник давно уже стал истинно народным, и я выражаю глубочайшее уважение нашим ветеранам — настоящим воинам, доблестным героям, отстоявшим свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, приблизившим своим трудом Победу, 80-летие которой мы будем отмечать в этом году.

Благодарю воинов-интернационалистов, честно и с достоинством выполнивших свой долг перед Отчизной, ветеранов Вооруженных Сил, создававших новую армию молодой независимой Беларуси, всех белорусов, истинных патриотов, обеспечивающих сегодня мирную жизнь страны, укрепляющих ее суверенитет и независимость.

Особые слова благодарности адресую военнослужащим, сотрудникам ведомств системы обеспечения национальной безопасности. Убежден, что наша высокотехнологичная, компактная и мобильная армия, вся военная организация государства способны ответить на любые вызовы времени и являются сегодня надежным щитом для народа, гарантом мира на белорусской земле.

Помним героев, славим ветеранов и бережем родную Беларусь.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

Александр Лукашенко.

23 февраля 2025 года.

Лукашенко Александр