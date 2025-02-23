Лукашенко наша армия и вся военная организация государства способны ответить на любые вызовы времени

«Этот праздник давно уже стал истинно народным, и я выражаю глубочайшее уважение нашим ветеранам — настоящим воинам, доблестным героям, отстоявшим свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, приблизившим своим трудом Победу, 80-летие которой мы будем отмечать в этом году», — подчеркнул глава государства.
Президент поблагодарил воинов-интернационалистов, честно и с достоинством выполнивших свой долг перед Отчизной, ветеранов Вооруженных Сил, создававших новую армию молодой независимой Беларуси, всех белорусов, истинных патриотов, обеспечивающих в настоящее время мирную жизнь страны, укрепляющих ее суверенитет и независимость.
Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал военнослужащим, сотрудникам ведомств системы обеспечения национальной безопасности. «Убежден, что наша высокотехнологичная, компактная и мобильная армия, вся военная организация государства способны ответить на любые вызовы времени и являются сегодня надежным щитом для народа, гарантом мира на белорусской земле, — говорится в поздравлении. — Помним героев, славим ветеранов и бережем родную Беларусь».
Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.
Поздравление Президента с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.
Дорогие ветераны!
Уважаемые соотечественники!
Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!
Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Этот праздник давно уже стал истинно народным, и я выражаю глубочайшее уважение нашим ветеранам — настоящим воинам, доблестным героям, отстоявшим свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, приблизившим своим трудом Победу, 80-летие которой мы будем отмечать в этом году.
Благодарю воинов-интернационалистов, честно и с достоинством выполнивших свой долг перед Отчизной, ветеранов Вооруженных Сил, создававших новую армию молодой независимой Беларуси, всех белорусов, истинных патриотов, обеспечивающих сегодня мирную жизнь страны, укрепляющих ее суверенитет и независимость.
Особые слова благодарности адресую военнослужащим, сотрудникам ведомств системы обеспечения национальной безопасности. Убежден, что наша высокотехнологичная, компактная и мобильная армия, вся военная организация государства способны ответить на любые вызовы времени и являются сегодня надежным щитом для народа, гарантом мира на белорусской земле.
Помним героев, славим ветеранов и бережем родную Беларусь.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.
Александр Лукашенко.
23 февраля 2025 года.