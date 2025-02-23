Лукашенко наша армия и вся военная организация государства способны ответить на любые вызовы времени

Этот праздник давно уже стал истинно народным, и я выражаю глубочайшее уважение нашим ветеранам — настоящим воинам, доблестным героям, отстоявшим свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, приблизившим своим трудом Победу, 80-летие которой мы будем отмечать в этом году.