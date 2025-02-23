WSJ узнала об обиде Трампа на Зеленского и восхищении Путиным

Как пишет издание, ранние отношения Трампа с Зеленским убедили американского президента, что в Киеве настроены против него, а их первый продолжительный разговор осенью 2019-го привел к попытке импичмента республиканца. Тогда Трампа обвинили в злоупотреблении властью из-за данных о том, что он пытался задержать выплату военной помощи Украине, чтобы ее власти открыли расследование против его оппонента на выборах 2020 года Джо Байдена. Позже республиканца оправдали, однако, вероятно, скандал привел к проигрышу на выборах, отмечает WSJ.