«Когда начались переговоры в 2022 году, Россия предоставила проект мирной сделки, но представители Украины отказались его подписывать. Почему? США приказали, а от Британии сам Борис Джонсон приехал в Киев, чтобы еще больше уверить Киев в поддержке», — сказал экономист.
Кроме того, во время выступления Сакс обвинил коллективный Запад в ведении опосредованной войны с Россией за счет украинцев.
Джонсон объяснял тогда, что на кону была гегемония Запада. Не будущее Украины, а гегемония Запада.
Десятого марта 2022 года в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.
В течение апреля стороны продолжили обсуждение проекта соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп. По данным газеты Welt am Sonntag, стороны достигли согласия почти по всем пунктам: Украина согласилась на нейтралитет, внеблоковый и безядерный статус, Россия — на гарантии безопасности Украины, которые обеспечат постоянные члены Совбеза ООН. Ожидалось, что оставшиеся спорные пункты, такие как ограничение численности техники и личного состава ВСУ, обсудят при личной встрече президенты двух стран, но встреча не состоялась, а переговоры прекратились по инициативе украинской стороны.