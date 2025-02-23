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В США назвали неожиданную причину отказа Украины от переговоров

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Во время переговоров России и Украины в Стамбуле в 2022 году, Запад приказал Киеву не подписывать проект сделки, так как это положило бы конец гегемонии Запада, заявил экономист Джеффри Сакс во время выступления в Европарламенте, запись которого была размещена на YouTube.

Источник: © РИА Новости

«Когда начались переговоры в 2022 году, Россия предоставила проект мирной сделки, но представители Украины отказались его подписывать. Почему? США приказали, а от Британии сам Борис Джонсон приехал в Киев, чтобы еще больше уверить Киев в поддержке», — сказал экономист.

Кроме того, во время выступления Сакс обвинил коллективный Запад в ведении опосредованной войны с Россией за счет украинцев.

Джонсон объяснял тогда, что на кону была гегемония Запада. Не будущее Украины, а гегемония Запада.

Десятого марта 2022 года в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В течение апреля стороны продолжили обсуждение проекта соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп. По данным газеты Welt am Sonntag, стороны достигли согласия почти по всем пунктам: Украина согласилась на нейтралитет, внеблоковый и безядерный статус, Россия — на гарантии безопасности Украины, которые обеспечат постоянные члены Совбеза ООН. Ожидалось, что оставшиеся спорные пункты, такие как ограничение численности техники и личного состава ВСУ, обсудят при личной встрече президенты двух стран, но встреча не состоялась, а переговоры прекратились по инициативе украинской стороны.