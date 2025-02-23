WSJ: Франция и Британия планируют разместить на Украине 30 тыс. миротворцев

По их словам, Лондон и Париж связывают размещение войск с достижением соглашения о прекращении огня. Затем Британия и Франция рассчитывают использовать американский военный потенциал для защиты миротворческого контингента от угроз. Этой цели могут послужить уже находящиеся в Европе системы противовоздушной обороны, уточнили источники.