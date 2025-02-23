Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём защитника Отечества и пожелал здоровья, стойкости, добра и благополучия в семьях. Соответствующее обращение опубликовано на сайте главы региона.
Текслер подчеркнул, что 23 Февраля — праздник мужества и отваги, дань уважения и благодарности воинам всех поколений.
«Символично, что 2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Опора на мощь вооружённых сил всегда помогала нашей стране выстоять в самых трудных испытаниях, победить любого агрессора. И сегодня новое поколение защитников с оружием в руках сражается за родную землю, с честью выполняет свой воинский долг», — подчеркнул губернатор.
Глава региона добавил, что участники спецоперации стали истинными наследниками фронтовиков Великой Отечественной войны.
«В преемственности героических традиций — залог непобедимости нашей страны», — сказал Алексей Текслер.
Поздравление с праздником появилось и в Telegram-канале мэра Челябинска Алексея Лошкина. Он отдельно упомянул ветеранов Великой Отечественной войны, подчеркнув, что их подвиги навсегда останутся в памяти поколений как вечный пример мужества и патриотизма.
«Чествуем и тех, кто стоял и будет стоять на страже мира и спокойствия страны, кто сегодня защищает её границы и обеспечивает нашу безопасность. Их труд и преданность делу заслуживают глубокого уважения и благодарности», — отметил глава города.