Владимир Путин поздравил Радия Хабирова с Днем защитника Отечества

«Этот праздник всегда торжественно отмечается в нашей стране как символ безграничного уважения народа к победам и ратным подвигам наших предков. Такая нерушимая связь исторических традиций преданного служения Отчизне, искренняя любовь к отчему дому сегодня вдохновляют воинов России, которые мужественно сражаются за правду и справедливость, за свободу и независимость Родины», — сказано в обращении.
Поздравление также направил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Сегодня мы вспоминаем великие победы наших вооружённых сил, ратные подвиги доблестных воинов, отстоявших свободу и независимость Отчизны. И с особой благодарностью в этот день чествуем всех, кто беззаветно предан своей Родине, самоотверженно стоит на страже её безопасности и территориальной целостности, укрепляет суверенитет и могущество России, обеспечивая будущее для новых поколений. Желаю успехов, здоровья и благополучия вам и вашим близким», — написал председатель правительства страны.
Поздравление поступило также от полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
«Это праздник мужества, отваги и преданности Родине. И сейчас мы отмечаем его в особенное время — 2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Мы отдаём дань уважения, признательности и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, ветеранам “горячих точек”, всем тем, кто сейчас в строю и в запасе. В Приволжском федеральном округе живут и работают патриоты — люди, которые своей упорной работой, служением, талантом и преданностью приумножают мощь и богатство России, укрепляют её оборону и безопасность. Особые слова благодарности, конечно, бойцам — тем, кто служит в зоне специальной военной операции и, рискуя жизнью, отстаивает национальные интересы нашей большой страны. Спасибо добровольцам, которые помогают нашим ребятам, собирают и отправляют гуманитарные грузы, оказывают поддержку. Друзья, желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и добра. Тем, кто на передовой, — стойкости духа и скорейшего возвращения домой с победой! С Днём защитника Отечества!» — говорится в обращении.