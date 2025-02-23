Владимир Путин поздравил Радия Хабирова с Днем защитника Отечества

«Это праздник мужества, отваги и преданности Родине. И сейчас мы отмечаем его в особенное время — 2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Мы отдаём дань уважения, признательности и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, ветеранам “горячих точек”, всем тем, кто сейчас в строю и в запасе. В Приволжском федеральном округе живут и работают патриоты — люди, которые своей упорной работой, служением, талантом и преданностью приумножают мощь и богатство России, укрепляют её оборону и безопасность. Особые слова благодарности, конечно, бойцам — тем, кто служит в зоне специальной военной операции и, рискуя жизнью, отстаивает национальные интересы нашей большой страны. Спасибо добровольцам, которые помогают нашим ребятам, собирают и отправляют гуманитарные грузы, оказывают поддержку. Друзья, желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и добра. Тем, кто на передовой, — стойкости духа и скорейшего возвращения домой с победой! С Днём защитника Отечества!» — говорится в обращении.