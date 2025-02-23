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Жителей Башкирии поздравили с Днем защитника Отечества

Сегодня, 23 февраля, президент России Владимир Путин поздравил главу Башкирии Радия Хабирова с Днем защитника Отечества.

Кроме того, свои поздравления направили премьер-министр правительства России Михаил Мишустин и полномочный представитель президента РФ Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Глава государства назвал этот день «символом безграничного уважения народа к победам и ратным подвигам предков».

Именно эта традиция, по его словам, сегодня вдохновляет российских воинов бороться за справедливость, независимость, свободу и правду.

Жителей республики поздравили руководители министерств, ведомств и муниципалитетов.

Путин Владимир