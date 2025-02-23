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Медведев поздравил россиян с 23 февраля

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. День защитника Отечества — символ памяти, славы, полной уверенности в победе России, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать третье февраля — особая дата. Символ памяти, славы и гордости отчизной, символ нашей полной уверенности в победе», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что в этом году этот праздник особенный, поскольку он отмечается в Год защитника Отечества.

«Наши люди всегда будут помнить о героях прошлых поколений и чтить их традиции. Равняться на них», — отметил зампред Совбеза.

Медведев процитировал великого полководца Александра Суворова, который говорил: «Будем всегда служить верою и правдою России, сим посрамим врагов наших!».

Эти слова несет в своем сердце каждый россиянин, отметил зампред Совбеза.

«Трудную “науку побеждать” нашему народу пришлось постичь в неимоверно тяжёлых испытаниях. Их череда продолжается, и наш общий долг сегодня — на деле, без лишних высоких слов, наперекор любым угрозам — в битве с самыми опасными врагами отдать все силы ради блага отечества», — написал Медведев.

Медведев Дмитрий
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