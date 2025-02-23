Медведев поздравил россиян с 23 февраля

«Трудную “науку побеждать” нашему народу пришлось постичь в неимоверно тяжёлых испытаниях. Их череда продолжается, и наш общий долг сегодня — на деле, без лишних высоких слов, наперекор любым угрозам — в битве с самыми опасными врагами отдать все силы ради блага отечества», — написал Медведев.