Медведев: Россия не допустит всемирного апокалипсиса

«Мы не допустим всемирного апокалипсиса. Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете. Каленым железом выжечь его корни. Сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на Земле. А главное — сберечь свою бескрайнюю Родину и сделать все для ее процветания. Во имя наших детей и внуков. Во имя великого будущего России!» — написал Медведев.