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Медведев: Россия не допустит всемирного апокалипсиса

Зампред Совбеза отметил, что страна должна выжечь корни нацизма на планете, сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия должна выжечь корни нацизма на планете, сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации в Telegram-канале по случаю Дня защитника Отечества.

По его словам, среди врагов сейчас царят ужас и паника, и в агонии они способны на все.

«Мы не допустим всемирного апокалипсиса. Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете. Каленым железом выжечь его корни. Сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на Земле. А главное — сберечь свою бескрайнюю Родину и сделать все для ее процветания. Во имя наших детей и внуков. Во имя великого будущего России!» — написал Медведев.

Медведев Дмитрий
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