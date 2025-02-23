Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин поздравил с россиян с Днем защитника Отечества

Мишустин в 23 февраля призвал вспомнить великие победы Вооруженных сил России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.

«Сегодня мы вспоминаем великие победы наших Вооруженных сил, ратные подвиги доблестных воинов, отстоявших свободу и независимость Отчизны. И с особой благодарностью в этот день чествуем всех, кто беззаветно предан своей Родине, самоотверженно стоит на страже ее безопасности и территориальной целостности, укрепляет суверенитет и могущество России, обеспечивая будущее для новых поколений», — говорится в обращении председателя правительства.

памятные даты