Мишустин поздравил с россиян с Днем защитника Отечества

«Сегодня мы вспоминаем великие победы наших Вооруженных сил, ратные подвиги доблестных воинов, отстоявших свободу и независимость Отчизны. И с особой благодарностью в этот день чествуем всех, кто беззаветно предан своей Родине, самоотверженно стоит на страже ее безопасности и территориальной целостности, укрепляет суверенитет и могущество России, обеспечивая будущее для новых поколений», — говорится в обращении председателя правительства.