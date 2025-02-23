NYP: в Белом доме советуют Зеленскому бежать во Францию

В ответ на эти обвинения Трамп и его союзники заявили, что это не более чем уловка, придуманная Демократической партией для дискредитации его кампании. Однако это разоблачение привело к отставке Манафорта, а позже ему были предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.