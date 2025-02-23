Россию атаковали 20 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1096-й

«И эта расплата будет не в новом Нюрнберге. Она будет на поле боя. Так короче и справедливее. Жестче и надежнее. Наши враги понимают это лучше, чем кто-либо другой Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете. Каленым железом выжечь его корни. Сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на Земле», — подчеркнул зампред Совбеза.