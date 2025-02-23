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Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем защитника Отечества

Он пожелал здоровья, веры в себя и крепости духа.

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем защитника Отечества. Его слова опубликовала пресс-служба правительства Нижегородской области.

Прежде всего, Глеб Никитин выразил огромную благодарность бойцам, которые участвуют в специальной военной операции. Также он рассказал о семьях героев.

— Низкий поклон родителям, сестрам и братьям, женам, детям наших героев, которые своей любовью, своими молитвами оберегают воинов, дарят им веру и надежду, вместе со всеми ждут их возвращения домой! — отметил Глеб Никитин.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Глеб Никитин также поздравил ветеранов, а также тех, кто защищал Россию на разных этапах ее истории.

Глеб Никитин пожелал всем военнослужащим здоровья, веры в себя и крепости духа.

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