Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем защитника Отечества. Его слова опубликовала пресс-служба правительства Нижегородской области.
Прежде всего, Глеб Никитин выразил огромную благодарность бойцам, которые участвуют в специальной военной операции. Также он рассказал о семьях героев.
— Низкий поклон родителям, сестрам и братьям, женам, детям наших героев, которые своей любовью, своими молитвами оберегают воинов, дарят им веру и надежду, вместе со всеми ждут их возвращения домой! — отметил Глеб Никитин.
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Глеб Никитин также поздравил ветеранов, а также тех, кто защищал Россию на разных этапах ее истории.
Глеб Никитин пожелал всем военнослужащим здоровья, веры в себя и крепости духа.