Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем защитника Отечества

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Днем защитника Отечества 23 февраля 2025 года. Глава региона подчеркнул, что в этом году праздник отмечается в год 80-летия Великой Победы. Кроме того, 2025 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.
— Сегодня, как это уже не раз бывало в тысячелетней истории России, судьба страны решается на поле боя. И вновь, сохраняя преемственность многих поколений российских воинов, наши герои, как их деды и прадеды, сокрушившие фашизм, бесстрашно сражаются с врагом, идут вперед и побеждают, — сказал Вячеслав Федорищев.
Губернатор отметил, что отвага, воинская доблесть, патриотизм участников СВО, а также самоотверженность работников оборонно-промышленного комплекса, добровольцев, помогающих фронту, вселяют уверенность, что наша победа неизбежна.
Вячеслав Федорищев обратился также к ветеранам Великой Отечественной войны.
— Низкий вам поклон за ваш вклад в Великую Победу и послевоенное восстановление страны, за то, что несмотря на колоссальные трудности, вы сумели воспитать достойную смену. Своим примером, всей своей жизнью вы вдохновляете нас на преданное служение Отчизне, зовете на подвиг во имя величия и процветания нашей Родины.
Глава Самарской области поздравил всех жителей региона с праздником и пожелал доблестным защитникам Отечества здоровья, счастья и благополучия. В завершении торжественной речи, Вячеслав Федорищев пожелал всем мира и добра: «Победа будет за нами!».