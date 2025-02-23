Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем защитника Отечества

— Низкий вам поклон за ваш вклад в Великую Победу и послевоенное восстановление страны, за то, что несмотря на колоссальные трудности, вы сумели воспитать достойную смену. Своим примером, всей своей жизнью вы вдохновляете нас на преданное служение Отчизне, зовете на подвиг во имя величия и процветания нашей Родины.