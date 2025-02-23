Дуда рассказал о «хитрости» сделки Трампа по украинским ископаемым

«Для меня американское экономическое присутствие — довольно хитрый план, потому что это также своего рода гарантия безопасности для Украины», — отметил Дуда в интервью телеканалу TVN24. Для этого, вероятно, придется заключить соглашение на нынешних условиях США, предположил польский президент. Он уточнил, что и Зеленского призвал посмотреть на это с деловой точки зрения.
Сегодня утром агентство Bloomberg сообщало, Киев отказал Вашингтону в создании фонда на $500 млрд, который бы стал частью сделки по совместной разработке украинских полезных ископаемых. Фонд, как утверждается, должен компенсировать всю оказанную Украине с 2022 года помощь. Накануне господин Трамп высказал требование, чтобы Украина предоставила США не только металлы, но и нефть и «все, что мы можем получить».
В 2024 году Владимир Зеленский сам выдвинул предложение о сделке по украинским редкоземельным металлам. Вашингтон должен был получить 50% доходов от разработки ресурсов и 50% от выданных третьим сторонам лицензий на эти разработки. В феврале Украина отвергла все договоренности с американской стороной.