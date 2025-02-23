Дуда рассказал о «хитрости» сделки Трампа по украинским ископаемым

Сегодня утром агентство Bloomberg сообщало, Киев отказал Вашингтону в создании фонда на $500 млрд, который бы стал частью сделки по совместной разработке украинских полезных ископаемых. Фонд, как утверждается, должен компенсировать всю оказанную Украине с 2022 года помощь. Накануне господин Трамп высказал требование, чтобы Украина предоставила США не только металлы, но и нефть и «все, что мы можем получить».