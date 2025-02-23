Хренин: Вооруженные Силы всегда будут надежным гарантом защиты мира, стабильности и безопасности

В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы. Министр обороны адресовал слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Своими героизмом, мужеством, готовностью к самопожертвованию во имя мира, свободы и счастья людей они вписали золотые страницы в историю страны. Министр обороны обратил внимание, что 23 февраля — праздник всех, кто принял эстафету у поколения победителей и надежно обеспечил безопасность страны в мирные годы, кто выполнял интернациональный долг, а также сейчас надежно обеспечивает безопасность Беларуси.