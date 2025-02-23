Хренин: Вооруженные Силы всегда будут надежным гарантом защиты мира, стабильности и безопасности

«Этот праздник, овеянный мужеством и доблестью, мы всегда отмечаем с особым чувством гордости за наших воинов, которые во все времена надежно обеспечивали обороноспособность страны и сейчас продолжают достойно охранять рубежи нашей Родины», — сказал Виктор Хренин.
В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы. Министр обороны адресовал слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Своими героизмом, мужеством, готовностью к самопожертвованию во имя мира, свободы и счастья людей они вписали золотые страницы в историю страны. Министр обороны обратил внимание, что 23 февраля — праздник всех, кто принял эстафету у поколения победителей и надежно обеспечил безопасность страны в мирные годы, кто выполнял интернациональный долг, а также сейчас надежно обеспечивает безопасность Беларуси.
«Верные традициям старших поколений, наследники героев-освободителей сегодня надежно охраняют Республику Беларусь, гарантируя белорусскому народу право на будущее в соответствии с его историческим выбором. Вооруженные Силы всегда будут надежным гарантом защиты мира, стабильности и безопасности, — подчеркнул Виктор Хренин. — Мы чествуем всех наших граждан, которые своим трудом в различных сферах укрепляют потенциал Республики Беларусь».