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Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём защитника Отечества

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём защитника Отечества.

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём защитника Отечества.

Он пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия, сил и успехов во всех начинаниях на благо страны и области.

Губернатор отметил, что Средний Урал «всегда был, есть и будет опорным краем державы».

«Подвиги защитников Отечества всех поколений живут в наших сердцах, являясь высоким примером мужества, доблести и чести», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Евгений Куйвашев торжественно открыл Год защитника Отечества в Свердловской области. Церемония прошла в музейном комплексе «Россия — моя история».

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