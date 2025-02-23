Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём защитника Отечества

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём защитника Отечества.
Он пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия, сил и успехов во всех начинаниях на благо страны и области.
Губернатор отметил, что Средний Урал «всегда был, есть и будет опорным краем державы».
«Подвиги защитников Отечества всех поколений живут в наших сердцах, являясь высоким примером мужества, доблести и чести», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Евгений Куйвашев торжественно открыл Год защитника Отечества в Свердловской области. Церемония прошла в музейном комплексе «Россия — моя история».