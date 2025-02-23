Медведев назвал СВО единственным верным решением по защите России

История Дня защитника Отечества насчитывает уже более 100 лет. Впервые его отпраздновали в 1919 году как День Красной армии в годовщину ее формирования. Затем праздник назывался День Советской армии, а в дальнейшем — День Советской армии и Военно-морского флота. Такое название он носил вплоть до 1992 года. Спустя три года появилось нынешнее название.