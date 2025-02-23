Медведев назвал СВО единственным верным решением по защите России

По его словам, принять решение о проведении спецоперации пришлось, «когда была окончательно пройдена точка невозврата» в вопросе противостояния со странами Запада.
«Оставался единственный путь, чтобы защитить нашу Родину и ее граждан, отбросить противника от своих границ. Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным», — написал Медведев в поздравлении с Днем защитника Отечества в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза РФ отметил сплоченность и стойкость россиян в борьбе с противником. Он добавил, что борьба с «неонацизмом» еще не завершена, однако «итог уже близок», уточняет «Газета.Ru».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил (ВС) РФ с Днем защитника Отечества. Глава государства отметил, что праздник олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту страны, а также к людям, для которых воинская стезя стала профессией с высоким призванием.
История Дня защитника Отечества насчитывает уже более 100 лет. Впервые его отпраздновали в 1919 году как День Красной армии в годовщину ее формирования. Затем праздник назывался День Советской армии, а в дальнейшем — День Советской армии и Военно-морского флота. Такое название он носил вплоть до 1992 года. Спустя три года появилось нынешнее название.