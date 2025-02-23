Военно-патриотический форум прошёл в Хабаровске

В Краевом центре единоборств прошёл военно-патриотический форум «Защитник Отечества». В программу вошли мастер-классы, выставки, концерты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участников форума приветствовали губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Роман Греков.
Глава региона поздравил присутствующих с Днём защитника Отечества, отметил значительную помощь жителей Хабаровского края участникам СВО и поблагодарил волонтёров за поддержку военнослужащих. С особыми словами благодарности Дмитрий Демешин обратился к участникам спецоперации.
— Наш народ верит в вас — защитников Родины, в вашу надёжность, решительность, преданность Отчизне и присяге. Уверен, что любые вызовы нам вместе по плечу, — сказал губернатор Хабаровского края.
Глава региона и заместитель командующего войсками ВВО вручили государственные награды Российской Федерации военнослужащим, отличившимся при ратном служении Отечеству, а также благодарственные письма правительства Хабаровского края волонтёрам, активно помогающим участникам СВО.
На форуме были представлены 20 тематических площадок, посетители которых учились оказывать доврачебную помощь, собирать и управлять беспилотными летательными аппаратами, собирать и разбирать автомат. Работали также выставки фотографий и книг участников спецоперации. Наибольший интерес зрителей вызвала выставка боевой техники.