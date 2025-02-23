Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦИК рассказали, когда могут пройти выборы в парламент Молдовы

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Парламентские выборы в Молдодве могут пройти в период с середины июля до начала октября этого года, заявил замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Постика.

Источник: Sputnik.md

По его мнению, предпочтительно, чтобы выборы прошли в октябре, чтобы ЦИК смогла подготовиться к ним.

С середины июля до начала октября — это трехмесячный период, в который, согласно закону, должны быть организованы очередные выборы. Соответственно, с моей личной точки зрения, чем позже, тем лучше, чтобы мы в Центральной избирательной комиссии смогли как можно лучше подготовиться к предстоящему голосованию.

сказал Постика в эфире Rlive

Он добавил, что точная дата будет установлена парламентом в соответствии с законом.

Постика также сообщил, что каждый раз после проведения выборов ЦИК организует конференцию для выявления недочетов, связанных с электоральным процессом, в том числе в области законодательства.

В этом году мы организуем поствыборную конференцию после президентских выборов и республиканского референдума 18−19 марта, и примерно в это время мы сможем выступить с предложениями по изменению законодательства.

сказал замглавы ЦИК

Полномочия ныне действующего законодательного органа истекают 26 июля 2025 года, выборы должны пройти в течение трех месяцев после этого, то есть не позднее 26 октября. Решение о точной дате голосования действующий парламент должен принять не позднее, чем за 70 дней до его проведения.