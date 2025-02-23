В ЦИК рассказали, когда могут пройти выборы в парламент Молдовы

По его мнению, предпочтительно, чтобы выборы прошли в октябре, чтобы ЦИК смогла подготовиться к ним.
С середины июля до начала октября — это трехмесячный период, в который, согласно закону, должны быть организованы очередные выборы. Соответственно, с моей личной точки зрения, чем позже, тем лучше, чтобы мы в Центральной избирательной комиссии смогли как можно лучше подготовиться к предстоящему голосованию.
Он добавил, что точная дата будет установлена парламентом в соответствии с законом.
Постика также сообщил, что каждый раз после проведения выборов ЦИК организует конференцию для выявления недочетов, связанных с электоральным процессом, в том числе в области законодательства.
В этом году мы организуем поствыборную конференцию после президентских выборов и республиканского референдума 18−19 марта, и примерно в это время мы сможем выступить с предложениями по изменению законодательства.
Полномочия ныне действующего законодательного органа истекают 26 июля 2025 года, выборы должны пройти в течение трех месяцев после этого, то есть не позднее 26 октября. Решение о точной дате голосования действующий парламент должен принять не позднее, чем за 70 дней до его проведения.