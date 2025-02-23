В ЦИК рассказали, когда могут пройти выборы в парламент Молдовы

С середины июля до начала октября — это трехмесячный период, в который, согласно закону, должны быть организованы очередные выборы. Соответственно, с моей личной точки зрения, чем позже, тем лучше, чтобы мы в Центральной избирательной комиссии смогли как можно лучше подготовиться к предстоящему голосованию.