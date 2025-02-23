Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

«Сегодня подлинную отвагу и мужество демонстрируют наследники фронтовиков — участники специальной военной операции. Они доблестно сражаются с неонацизмом, обеспечивают суверенитет страны и безопасность наших граждан», — указал глава военного ведомства.
Белоусов напомнил, что объявленный Годом защитника Отечества 2025 год ознаменован важным юбилеем — 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. «Подвиг советского народа, сокрушившего нацизм, отстоявшего свободу и независимость Отечества, является для нас примером исключительной стойкости и самоотверженности», — обратил внимание министр.
Он подчеркнул, что праздник стал поистине всенародным, символизирует героическую историю России, ратные свершения тех, кто в разные времена сражался за родную землю. «С особым чувством благодарности обращаюсь к ветеранам Великой Отечественной войны, чей героизм, храбрость всегда будут образцом верности и любви к Отчизне. Доброго вам здоровья, долголетия и жизненных сил!» — поздравил Белоусов.
«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! — обратился глава военного ведомства. — В этот знаменательный день желаю вам счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе и труде во имя России!».