Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Он подчеркнул, что праздник стал поистине всенародным, символизирует героическую историю России, ратные свершения тех, кто в разные времена сражался за родную землю. «С особым чувством благодарности обращаюсь к ветеранам Великой Отечественной войны, чей героизм, храбрость всегда будут образцом верности и любви к Отчизне. Доброго вам здоровья, долголетия и жизненных сил!» — поздравил Белоусов.