В Германии открылись избирательные участки на выборах в бундестаг

Новый состав бундестага необходимо сформировать до 25 марта. При этом на построение правительства может уйти несколько недель или месяцев. Пока оно не будет создано, действующий кабинет министров во главе с канцлером Олафом Шольцем, который на стартовавших выборах является кандидатом на пост главы правительства от СДПГ, продолжит свою работу.