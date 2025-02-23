В Германии открылись избирательные участки на выборах в бундестаг

Уточняется, что проголосовать можно будет до 18:00 (20:00 мск), на это имеют право 59,2 млн граждан ФРГ.
Газета приводит данные опросов общественного мнения, согласно которым на выборах, скорее всего, победит Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС), который возглавляет кандидат в канцлеры Фридрих Мерц. Предполагается, что этот консервативный блок может набрать 28−32% голосов. Следом идут партия «Альтернатива для Германии) (АдГ) (20−21%), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) (14−16%) и “Зеленые” (12−14%). “Левая партия” может преодолеть 5%-й барьер.
Так, местный житель Герд поделился с «Известиями», что уже неважно, какие партии будут в правительстве, поскольку они не выполняют свои обещания, как и предыдущий кабмин. Ввиду этого мужчина сделал выбор в пользу небольшой партии.
Новый состав бундестага необходимо сформировать до 25 марта. При этом на построение правительства может уйти несколько недель или месяцев. Пока оно не будет создано, действующий кабинет министров во главе с канцлером Олафом Шольцем, который на стартовавших выборах является кандидатом на пост главы правительства от СДПГ, продолжит свою работу.
Ранее, 20 февраля, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин в беседе с «Известиями» предрек победу Мерца в борьбе за пост канцлера. ХДС, выиграв выборы, заключит союз с СДПГ, но для формирования коалиции в правительстве им придется взять третьего партнера, и какая политическая сила им станет — это главная интрига, по мнению эксперта.
Шольц 22 февраля заявил, что хочет остаться в парламенте, даже если ему придется покинуть правительство. При это 5 февраля СМИ сообщили о попытке руководства СДПГ отговорить действующего главу правительства идти на выборы — в политической силе опасались, что при выдвижении у него нет шансов победить.
Бундестаг лишил доверия правительство Шольца в декабре 2024 года.