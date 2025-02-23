Премьер Беларуси Головченко провел встречу с правящей семьей Катара

В Катаре Головченко провел встречу с членами правящей семьи и представителями бизнеса.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время официального визита в Катар провел встречу с членами правящей семьи и представителями бизнеса, передает телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Так, по приглашению катарской стороны белорусский премьер провел неформальную встречу с членами правящей семьи Катара, крупными катарскими инвесторами, специализирующимися на строительстве, энергетике, информационных и телекоммуникационных технологиях. На встрече Головченко рассказал о том, как развивается экономика Беларуси, сообщил о политике республики в инвестиционной сфере, а также сказал о планах по реализации крупных инвестпроектов.