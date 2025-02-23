Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Беларуси Головченко провел встречу с правящей семьей Катара

В Катаре Головченко провел встречу с членами правящей семьи и представителями бизнеса.

Источник: БелТА

В Катаре Головченко провел встречу с членами правящей семьи и представителями бизнеса.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время официального визита в Катар провел встречу с членами правящей семьи и представителями бизнеса, передает телеграм-канал «Правительство Беларуси».

Так, по приглашению катарской стороны белорусский премьер провел неформальную встречу с членами правящей семьи Катара, крупными катарскими инвесторами, специализирующимися на строительстве, энергетике, информационных и телекоммуникационных технологиях. На встрече Головченко рассказал о том, как развивается экономика Беларуси, сообщил о политике республики в инвестиционной сфере, а также сказал о планах по реализации крупных инвестпроектов.