Премьер Беларуси Головченко провел встречу с правящей семьей Катара

Так, по приглашению катарской стороны белорусский премьер провел неформальную встречу с членами правящей семьи Катара, крупными катарскими инвесторами, специализирующимися на строительстве, энергетике, информационных и телекоммуникационных технологиях. На встрече Головченко рассказал о том, как развивается экономика Беларуси, сообщил о политике республики в инвестиционной сфере, а также сказал о планах по реализации крупных инвестпроектов.