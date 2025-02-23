В государствах-членах ОДКБ чествуют защитников Отечества

Мы опираемся на вековые победные традиции российского воинства, на силу, веру и мужество предков. Тех, кто сражался на Чудском озере и Куликовом поле, кто еще в XVI веке защищал Москву, одолел Смуту и сберег нашу государственность, кто торжествовал под Полтавой, стяжал себе славу в Бородинском сражении, отстаивал Севастополь в годы Крымской войны, проявлял отвагу в Галицийской битве и других сражениях Первой мировой. Кто совершил грандиозный подвиг, разгромил нацизм, штурмовал Берлин и встретил там победный май 1945 года. Нынешний год, 80-летие Великой Победы, объявлен в России Годом защитника Отечества.