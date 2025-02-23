В государствах-членах ОДКБ чествуют защитников Отечества

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников, ветеранов и военнослужащих с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил.
Этот праздник давно уже стал истинно народным, и я выражаю глубочайшее уважение нашим ветеранам — настоящим воинам, доблестным героям, отстоявшим свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, приблизившим своим трудом Победу, 80-летие которой мы будем отмечать в этом году.
Президент России Владимир Путин 23 февраля поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил РФ.
Мы опираемся на вековые победные традиции российского воинства, на силу, веру и мужество предков. Тех, кто сражался на Чудском озере и Куликовом поле, кто еще в XVI веке защищал Москву, одолел Смуту и сберег нашу государственность, кто торжествовал под Полтавой, стяжал себе славу в Бородинском сражении, отстаивал Севастополь в годы Крымской войны, проявлял отвагу в Галицийской битве и других сражениях Первой мировой. Кто совершил грандиозный подвиг, разгромил нацизм, штурмовал Берлин и встретил там победный май 1945 года. Нынешний год, 80-летие Великой Победы, объявлен в России Годом защитника Отечества.
В Таджикистане 23 февраля отмечается 32-я годовщина создания Вооруженных сил страны. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал личному составу ВС крепкого здоровья, стойкости духа и сильной воли.
Искренне поздравляю всех вас — военнослужащих Вооруженных сил, других войсковых структур и правоохранительных органов страны по случаю этой исторической даты — праздника отважных и доблестных сыновей Родины.
День защитника Отечества также празднуют в Кыргызской Республике. В Бишкеке в этот день традиционно на площади перед зданием мэрии проходит торжественное построение личного состава Бишкекского гарнизона, после чего военнослужащие под звуки оркестра проходят парадом до главной площади столицы Ала-Тоо.