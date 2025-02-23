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Александр Гусев поздравил воронежцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества.

В своем обращении они подчеркнули значение этого праздника, который символизирует мужество, патриотизм и преданность Родине.

Они отметили, что история России полна подвигов воинов, защищавших страну от врагов, и выразили глубокое уважение к героям Великой Отечественной войны, а также всем, кто в разные эпохи отстаивал независимость страны. Поздравление было опубликовано пресс-службой областного правительства 23 февраля.

Гусев и Нетесов подчеркнули, что воронежцы, как и все россияне, поддерживают Вооруженные силы, отдавая им свою заботу и труд. Они отметили, что этот год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, и выразили уверенность, что благодарность к тем, кто служит Родине, не имеет временных границ.

— Пусть этот праздник вдохновляет на новые свершения во благо страны. Желаем вам здоровья, добра, оптимизма и больших побед! — говорится в поздравлении.

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