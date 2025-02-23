Александр Гусев поздравил воронежцев с Днем защитника Отечества

Гусев и Нетесов подчеркнули, что воронежцы, как и все россияне, поддерживают Вооруженные силы, отдавая им свою заботу и труд. Они отметили, что этот год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, и выразили уверенность, что благодарность к тем, кто служит Родине, не имеет временных границ.