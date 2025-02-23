Беглов почтил память пожарных, погибших при спасении людей в гостинице «Ленинград»

В День защитника Отечества Санкт-Петербург вспоминает трагическую дату в истории города — гибель девяти пожарных 11-й пожарной части Калининского района, которые 23 февраля 1991 года погибли при спасении людей из огня в гостинице «Ленинград». Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
23 февраля 1991 года, спасая людей из огня в гостинице «Ленинград», девять бойцов 11-й пожарной части Калининского района навсегда стали олицетворением мужества и самопожертвования.
Губернатор подчеркнул общность воинского и профессионального подвига, назвав гибель пожарных проявлением великой силы духа защитников Отечества. Он напомнил, что в годы блокады погибли более двух тысяч пожарных, а в послевоенное время — еще 60.
В городе установлены памятники пожарным, созданы музеи, освящена часовня во имя иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина на территории 11-й пожарной части Калининского района. Более тридцати лет проводится международный турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибших. Во Фрунзенском районе создан Парк Героев-пожарных, в котором установлен памятник спасателям.
Каждый год на Серафимовском кладбище проходит торжественно-траурная церемония, где родные, близкие, коллеги и представители общественности вспоминают героев.