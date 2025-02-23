Трамп заявил об усилении военного присутствия США в соседней с Беларусью Польше

Президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон намерен нарастить военное присутствие в соседней с Беларусью Польше, передает ТАСС.
В частности, президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по результатам переговоров на полях Конференции консервативных политических действий (CPAC) с Дональдом Трампам сказал, что американский лидер пообещал усилить военное присутствие США на польских территориях. Это обещание было дано в рамках разговора о безопасности Польши.
— Президент США подтвердил, что он предусматривает скорее усиление военного присутствия, если речь идет о Польше, — сообщила канцелярия Дуды.
При этом накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио допустил, что американское военное присутствие в Европе может быть сокращено в связи с сокращением расходов Пентагона.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил российско-американские переговоры: «Обольщаться не надо». Кроме того, белорусский лидер предупредил, что США попробуют столкнуть Россию и Китай.
А сейчас президент сказал об ответе белорусской армией на любые вызовы.