Трамп заявил об усилении военного присутствия США в соседней с Беларусью Польше

В частности, президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по результатам переговоров на полях Конференции консервативных политических действий (CPAC) с Дональдом Трампам сказал, что американский лидер пообещал усилить военное присутствие США на польских территориях. Это обещание было дано в рамках разговора о безопасности Польши.