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Трамп заявил об усилении военного присутствия США в соседней с Беларусью Польше

Трамп сказал об усилении военного присутствия США в соседней с Беларусью Польше.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон намерен нарастить военное присутствие в соседней с Беларусью Польше, передает ТАСС.

В частности, президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по результатам переговоров на полях Конференции консервативных политических действий (CPAC) с Дональдом Трампам сказал, что американский лидер пообещал усилить военное присутствие США на польских территориях. Это обещание было дано в рамках разговора о безопасности Польши.

— Президент США подтвердил, что он предусматривает скорее усиление военного присутствия, если речь идет о Польше, — сообщила канцелярия Дуды.

При этом накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио допустил, что американское военное присутствие в Европе может быть сокращено в связи с сокращением расходов Пентагона.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил российско-американские переговоры: «Обольщаться не надо». Кроме того, белорусский лидер предупредил, что США попробуют столкнуть Россию и Китай.

А сейчас президент сказал об ответе белорусской армией на любые вызовы.