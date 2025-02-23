Маск предложил госслужащим США отчитаться о работе или уволиться

Всем федеральным работникам придет электронное письмо с соответствующим запросом и напоминанием о запрете раскрывать конфиденциальную информацию, описывает механизм Financial Times. В ответном письме следует в пяти пунктах отчитаться о работе. Газета отмечает, что подобную жесткую стратегию взаимодействия с подчиненными Илон Маск использовал при покупке Twitter (сейчас сеть переименована в X).