Врио главы Ростовской области поздравил жителей Дона с Днем защитника Отечества

Врио губернатора Ростовской Юрий Слюсарь поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Пост был опубликован в телеграм-канале донского главы.
— В этот день слова благодарности звучат в адрес тех, кто предан Отечеству и является нашей опорой. Пусть наша страна всегда будет крепка, а каждый из нас помнит, что великая сила — в нашем единстве, — написал Юрий Слюсарь.
Врио главы региона напомнил о героизме защитников времен Великой Отечественной войны, а также выразил слова благодарности и глубокого уважения в адрес ветеранов, тружеников тыла и детей войны.
Юрий Слюсарь отметил, что и в наши дни жители Ростовской области проявляют стойкость, отвагу и патриотизм.
— Сегодня наши земляки вновь защищают Родину. Как и в годы Великой Отечественной войны, солдаты и офицеры рискуют жизнями ради нашей свободы и будущего. Каждый из них — герой, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Врио губернатора добавил, что Год защитника Отечества, объявленный президентом в честь 80-летия Великой Победы и подвига участников спецоперации, укрепляет связь поколений и подчеркивает важность сохранения исторической памяти.