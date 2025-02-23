Грызлов назвал 23 Февраля праздником, объединяющим Россию и Беларусь

Мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм в годы Великой Отечественной войны. Всегда будем помнить, что именно многонациональный советский народ отстоял свободу и независимость не только наших стран и Европы, но, по сути, и всего мира.