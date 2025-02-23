Грызлов назвал 23 Февраля праздником, объединяющим Россию и Беларусь

Мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм в годы Великой Отечественной войны. Всегда будем помнить, что именно многонациональный советский народ отстоял свободу и независимость не только наших стран и Европы, но, по сути, и всего мира.
Он подчеркнул, что сила оружия вместе с патриотизмом и любовью к Родине отличала и до сих пор отличает народы двух стран, профессия военного была и остается уважаемой и почетной.
Посол обратил внимание на тот факт, что специальная военная операция, которую проводит сейчас Россия, не только направлена на защиту жизненных интересов и безопасности, но и является прямым продолжением борьбы с нацизмом, которая велась на фронтах Великой Отечественной войны.
В условиях глобальной нестабильности обеспечение обороноспособности наших государств остается важнейшей задачей, и Вооруженные силы твердо стоят на страже национальной безопасности, мирной жизни наших граждан.
Он напомнил, что на текущей неделе, во вторник, 18 февраля, Россия ратифицировала договор с Беларусью о взаимных гарантиях безопасности, главная цель этого документа — укрепить единое оборонное пространство Союзного государства.
Это решение — четкий сигнал для сдерживания внешних агрессивных устремлений в отношении Беларуси и России.
После чего пояснил, что этот документ уникален тем, что в нем закреплены дополнительные гарантии безопасности в ядерной сфере, которые Россия предоставляет Беларуси в соответствии с новой редакцией Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
Российский посол особо отметил, что дипломаты и госслужащие могут заниматься своей работой зная, что жизнь и благополучие жителей Союзного государства — в надежных руках мужчин и женщин в военной форме Вооруженных сил России и Беларуси, которые ежеминутно находятся на страже нашей безопасности.
Мы бесконечно благодарны нашим ветеранам и всем действующим солдатам и офицерам. Желаю вам и вашим близким здоровья и мирного неба над головой.