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Путин в Кремле вручил госнаграды Героям России

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества в Кремле, где проходит церемония вручения государственных наград.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Я приветствую вас и поздравляю с Днем Защитника Отечества, с праздником, который давно стал символом уважения к ратному подвигу, к памяти поколений наших предков, сражавшихся за Родину. С особым, искренним чувством мы говорим в этот день о наших ветеранах, о фронтовиках Великой Отечественной войны, обо всех, кто связал свою жизнь с вооруженными силами, с решением важнейших задач, направленных на обеспечение национальной безопасности, защиту жизни, прав и свобод граждан нашей страны», — сказал Путин в ходе церемонии.

Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. В зале присутствует министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» 11 военнослужащим Вооруженных Сил РФ.

«Еще раз поздравляю Вас с праздником, с Днем защитников Отечества… Спасибо вам от имени российского народа, от имени России за ваш труд и за ваши ратные подвиги!» — заключил российский лидер.

В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин ранее уже поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с праздником. Особые слова поздравления главы государства адресовал солдатам и офицерам — участникам специальной военной операции. Президент РФ напомнил, что нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества — во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.

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Путин Владимир